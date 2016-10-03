Нобелівську премію з медицини присудили японському біологу Йосінорі Осумі
12:56, 03 жовтня 2016Зарубіжні новини
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Нобелівську премію в галузі фізіології та медицини присудили японському молекулярному біологу Йосінорі Осумі.
Йосінорі Осумі / REUTERS
Про це повідомляє BBC Україна.
У Швеції упродовж цього тижня оголошують лауреатів Нобелівських премій. Церемонія вручення нагород традиційно відбудеться пізніше - у грудні. Кожен переможець отримує медаль, диплом і грошову винагороду.
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2016 року на Нобелівську премію з фізіології та медицини були номіновані 273 вчених.
Кандидатів висувають академіки, університетські професори, науковці, попередні нобелівські лауреати, парламентарі та громадські організації. Нобелівський комітет не розголошує імен кандидатів - це можуть зробити лише вони самі або ті, хто їх номінував.
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