Нобелівську премію з медицини присудили японському біологу Йосінорі Осумі

Про це повідомляє BBC Україна.

У Швеції упродовж цього тижня оголошують лауреатів Нобелівських премій. Церемонія вручення нагород традиційно відбудеться пізніше - у грудні. Кожен переможець отримує медаль, диплом і грошову винагороду.

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2016 року на Нобелівську премію з фізіології та медицини були номіновані 273 вчених.

Кандидатів висувають академіки, університетські професори, науковці, попередні нобелівські лауреати, парламентарі та громадські організації. Нобелівський комітет не розголошує імен кандидатів - це можуть зробити лише вони самі або ті, хто їх номінував.