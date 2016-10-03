На Нігерію припадає 10% смертей під час пологів - ООН

Пан Осотімехін, який раніше обіймав посаду міністра охорони здоров'я Нігерії, сказав, що неповнолітні матері по всьому світу щодня народжують близько 20 тисяч дітей, повідомляє ВВС. Значна частина вагітностей при цьому завершується смертю матері, плода або обох.

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У Нігерії, яка страждає від конфліктів, нестачі контрацептивів, великої кількості небажаних вагітностей, сексуальної експлуатації юних жінок і нестачі сексуальної освіти, ситуація особливо страшна.

У багатьох випадках смерть відбувається під час операцій з переривання вагітності.

В ООН закликали владу країни спростити жінкам доступ до медустанов, де робляться аборти.

У Нігерії закон дозволяє робити аборти тільки у разі, якщо він необхідний, щоб врятувати життя жінки.