У Польщі проходить загальнонаціональний протест проти повної заборони абортів

Як повідомляє Радіо Свобода, тисячі жінок взяли відгули і в чорному вбранні вийшли на вулиці польських міст, щоб висловити протест проти можливого посилення законодавства, яке передбачає, серед іншого, упровадження кримінальної відповідальності для матерів і лікарів за перервану вагітність.

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Проект закону, проти якого висловилися сотні тисяч громадян, перебуває на розгляді в парламенті. Водночас законопроект, який передбачав ліберальніший підхід до проблеми, був відхилений парламентом.

На даний час аборти у Польщі дозволені у разі загрози життю матері, ушкодження плоду або якщо вагітність наступила в результаті згвалтування або інцесту. За офіційними даними, щорічно в 38-мільйонній Польщі виконують лише від кількох сотень до 2 тисяч абортів, однак, за оцінками експертів, підпільно і за кордоном польки роблять їх від 100 до 200 тисяч на рік.

Через "чорний понеділок" у Польщі закрито частину ресторанів, де більшість обслуговуючого персоналу - жінки, а керівники низки фірм самі дозволили жіночій частині персоналу не виходити на роботу.

Одночасно у низці міст пройшли і "білі акції", учасники яких виступили на захист життя від моменту зачаття.