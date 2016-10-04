Вакцину проти лихоманки денге схвалено в 11 країнах світу

На сьогоднішній день вакцина була схвалена в Мексиці, на Філіппінах, в Бразилії, Сальвадору, Коста-Ріки, Парагваю, Гватемали, Перу, Індонезії, Таїланді та Сінгапурі, йдеться в заяві фармкомпанії, повідомляє REUTERS.

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Денге – це вірусна інфекція, що передається комарами. Інфекція зумовлює грипоподібне захворювання та іноді призводить до розвитку потенційного ускладнення - тяжкого денге. За останні роки глобальна захворюваність на денге різко зросла. Денге поширена в умовах тропічного та сутропічного клімата у всьому світі, головним чином, у міських та приміських районах.

Тяжка денге є однією з провідних причин ускладненого захворювання та смерті серед дітей у деякиї азіатських та латиноамериканських країнах.

Захворювання розглядається, як загроза для половини населення земної кулі. Щороку на денге заражаються близько 400 мільйонів людей у світі.