Діти чоловіків, які курять, хворіють на астму втричі частіше

Такі висновки наукова група на чолі з професором Сесілі Сванес (Сесілі Svanes) зробила на основі даних про 24 тисячі дітей, пише Daily Mail.

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Виявилося, що частіше хворіють не тільки ті діти, батьки яких курять в даний час, але і ті, чиї батьки розлучилися з цією шкідливою звичкою задовго до їх народження. Залежно від того, як рано чоловік викурив свою першу сигарету і наскільки великий його стаж курця, зростала ймовірність того, що його син або дочка будуть страждати астмою. Особливо часто хворіли ті, чиї батьки почали палити до 15 років.

Вчені припускають, що справа може бути в тому, що куріння запускає процес змін у чоловічій спермі. Вони заявили, що в таких випадках працює епігенетичне програмування — навколишнє середовище, в якому перебував чоловік до зачаття дитини, може впливати на здоров'я цієї дитини.

Так, не тільки куріння збільшувало шанси розвитку астми у потомства, але і робота, пов'язана з контактами з шкідливим димом — наприклад, робота зварника.

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Професор Сванес додала, що найважливішим фактором ризику для тих учасників дослідження, чиї батьки почали палити вже після досягнення віку статевої зрілості, стала тривалість шкідливого впливу. Навіть у тих чоловіків, які кинули палити до того, як почали активно планувати поповнення у сім'ї, діти-астматики народжувалися більш ніж в 3 рази частіше, ніж у тих, хто не курив ніколи.

Це далеко не перша робота, яка доводить, що стиль життя батька відбивається на його майбутніх дітей. Наприклад, в США в травні з'ясували, що у чоловіків з ожирінням частіше народжуються діти з ожирінням, діабетом, деякими формами раку. У тих хлопчиків і дівчаток, батьки яких тривалий час перебували в стресі ще до народження нащадків, частіше спостерігалися проблеми з поведінкою. Вік, в якому чоловік став батьком, також був вкрай важливим чинником, від якого залежала ймовірність появи дитини з синдромом Дауна, аутизмом або шизофренією.