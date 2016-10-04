Одне яблуко на день скорочує ризик розвитку 5 видів раку - дослідження

У статті, опублікованій в журналі Public Health Nutrition, дослідники пишуть, що вони вивчили звіти 40 попередніх досліджень і знайшли підтвердження того, що один з найпопулярніших фруктів в Європі є ефективним засобом профілактики онкологічних захворювань.

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Згідно з дослідженнями, яблука майже удвічі знижують ризик розвитку раку шлунка та стравоходу, на 20% - раку молочної залози, на 25% - раку легень.

Свій інтерес до яблук вчені пояснили тим, що це один з найбільш вживаних фруктів у країнах Європи. При цьому яблука є джерелом фітохімікаліїв, які мають протиракову дію.