Одне яблуко на день скорочує ризик розвитку 5 видів раку - дослідження
10:54, 04 жовтня 2016Зарубіжні новини
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Італійські вчені з Університету Перуджі дійшли висновку, що одне яблуко на день допомагає скоротити ризик розвитку раку легенів, ротової порожнини, кишечника, шлунка і молочної залози.
Яблука одні з найбільш вживаних фруктів у країнах Європи / УНІАН
У статті, опублікованій в журналі Public Health Nutrition, дослідники пишуть, що вони вивчили звіти 40 попередніх досліджень і знайшли підтвердження того, що один з найпопулярніших фруктів в Європі є ефективним засобом профілактики онкологічних захворювань.
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Згідно з дослідженнями, яблука майже удвічі знижують ризик розвитку раку шлунка та стравоходу, на 20% - раку молочної залози, на 25% - раку легень.
Свій інтерес до яблук вчені пояснили тим, що це один з найбільш вживаних фруктів у країнах Європи. При цьому яблука є джерелом фітохімікаліїв, які мають протиракову дію.
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