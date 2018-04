Вчені назвали голод відчуттям, що мотивує найсильніше

Старший автор дослідження Майкл Дж Крашес з National Institutes of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (NIDDK) в National Institutes of Health (NIH) і його колеги опублікували свої висновки в журналі Neuron.

Вчені представили результати нового дослідження, в ході якого було встановлено, що голод є більшою мотивуючої силою, ніж страх, неспокій, спрага і соціальні потреби. Мотивація ж є причиною діяти певним чином.

Вчені провели експеримент на тваринах, які перебували в різних мотиваційних станах: голод, страх, тривога. Для цього була використана оптогенетика — методика дослідження нервових клітин за допомогою реакції на світло. В гіпоталамусі знаходяться особливі AgRP-нейрони, які регулюють відчуття апетиту. Деяких тварин позбавили їжі на 24 год і активували AgRP-нейрони. Також вони були позбавлені води. Контрольну групу позбавили води, але не їжі. У результаті тварини, які були позбавлені обох фізіологічних потреб, вибрали їжу, в той час як контрольна група — воду. Це свідчить про те, що голод є більш сильною мотиваційною силою, ніж спрага.

В іншому експерименті вчені індукували у мишей голод і помістили їх у камеру, наповнену хімічною речовиною, що викликає страх і тривогу у гризунів. Коли їжа була поміщена в камеру, команда дослідників виявила, що голодні миші подолали свій страх, щоб отримати їжу, в той час як миші з контрольної групи, які не були голодними, вирішили залишитися в «безпечній» зоні.

Таким чином, результат досліджень є одним з перших кроків до вивчення відчуття голоду в різних умовах, а також може бути використаний при створенні нових методів лікування ожиріння.