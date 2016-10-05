Дітей, які живуть в умовах крайньої бідності, у світі вдвічі більше, ніж дорослих - ООН
Крайня бідність являє для дітей найбільшу небезпеку через те, що впливає на формування організму дітей та їхній інтелектуальний розвиток.
Приблизно 385 мільйонів дітей у всьому світі живуть в умовах крайньої бідності. Про це йдеться в новій доповіді Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ). Його автори відзначають, що в особливо важкому становищі перебувають діти у країнах Африки на південь від Сахари.
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«Крайня убогість являє для дітей найбільшу небезпеку через те, що впливає на формування організму дітей та їхній інтелектуальний розвиток», - заявив Виконавчий директор ЮНІСЕФ Ентоні Лейк.
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Він назвав шокуючим той факт, що половина всіх дітей у країнах Африки на південь від Сахари і щоп'ята дитина в цілому в державах, що розвиваються, зростає в умовах крайньої бідності.
«Такий стан речей не тільки позбавляє майбутнього цих дітей, але і тягне назад все суспільство», - додав голова ЮНІСЕФ.
На сьогоднішні майже 20 відсотків дітей у світі живуть у сім'ях, які в середньому витрачають менше ніж 1,9 дол США на день на людину.
У доповіді наголошується, що дітей, які опинилися в умовах катастрофічної бідності, вдвічі більше, ніж дорослих.
Доповідь була підготовлена на основі даних з 89 держав, що представляють 83 відсотки населення держав, що розвиваються.