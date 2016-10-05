Дітей, які живуть в умовах крайньої бідності, у світі вдвічі більше, ніж дорослих - ООН

08:53, 05 жовтня 2016
Зарубіжні новини
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Крайня бідність являє для дітей найбільшу небезпеку через те, що впливає на формування організму дітей та їхній інтелектуальний розвиток.

Дети собирают мусор на улицах одного из пакистанских городов. Фото ЮНИСЕФ

Приблизно 385 мільйонів дітей у всьому світі живуть в умовах крайньої бідності. Про це йдеться в новій доповіді Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ). Його автори відзначають, що в особливо важкому становищі перебувають діти у країнах Африки на південь від Сахари.

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«Крайня убогість являє для дітей найбільшу небезпеку через те, що впливає на формування організму дітей та їхній інтелектуальний розвиток», - заявив Виконавчий директор ЮНІСЕФ Ентоні Лейк.

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Він назвав шокуючим той факт, що половина всіх дітей у країнах Африки на південь від Сахари і щоп'ята дитина в цілому в державах, що розвиваються, зростає в умовах крайньої бідності.

«Такий стан речей не тільки позбавляє майбутнього цих дітей, але і тягне назад все суспільство», - додав голова ЮНІСЕФ.

На сьогоднішні майже 20 відсотків дітей у світі живуть у сім'ях, які в середньому витрачають менше ніж 1,9 дол США на день на людину.

У доповіді наголошується, що дітей, які опинилися в умовах катастрофічної бідності, вдвічі більше, ніж дорослих.

Доповідь була підготовлена на основі даних з 89 держав, що представляють 83 відсотки населення держав, що розвиваються.

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