Вчені виявили причину чоловічої агресії: винні жінки

Американські вчені з Університету Юти назвали одну з причин чоловічої агресії. Присвячене цьому дослідження опубліковано в журналі Human Nature, коротко про нього повідомляє видання New Scientist.

Відповідно до публікації, однією з причин агресії чоловіків є переважання в районі їхнього проживання жіночого населення порівняно з чоловічим. На думку вчених, це призводить до безладної поведінки та провокує насильство і злочини, пов'язані з сексом.

Читайте такожТривожні чоловіки помирають частіше - вчені

Своїх висновків вчені дійшли, проаналізувавши співвідношення статей у понад трьох тисячах округів США. Ці дані фахівці порівняли зі статистикою скоєних злочинів, представленої ФБР за 2010 рік, що містить інформацію про чоловіків і жінок репродуктивного віку.

Вчені вважають, що брак жінок робить чоловіків більш слухняним, що дозволяє довше утримати партнера. Фахівці відзначають, що їхнє дослідження допоможе підвищенню ефективності профілактики злочинів, скоєних на сексуальному грунті.