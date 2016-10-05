Нобелівську премію з хімії вручили за створення молекулярних машин

Саме порушення в механізмі репарації нерідко є причиною виникнення серйозних захворювань, у тому числі й онкологічних, повідомляється на офіційному сайті Nobel Prize.

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У цьому ж році премію отримали Жан-П'єр Саваж (Jean-Pierre Sauvage), Фрейзер Штоддарт (Fraser Stoddart) і Бернард Ферінга (Bernard L. Feringa). Премією були відзначені їхні досягнення у сфері дизайну і створення "молекулярних машин". Крихітні молекулярні машини можна буде використовувати і в медичних дослідженнях. За їх допомогою можна проводити «молекулярні операції», доставляти у клітини лікарські препарати, а також безліч інших маніпуляцій на клітинному та тканинному рівні. Крім того, вони знайдуть широке застосування і в інших галузях науки.

Традиційно список учених, номінованих на Нобелівську премію, тримався в секреті, проте експерти медіакомпанії Thompson Reuters висловлювали свої припущення.

Серед імовірних лауреатів називали Джорджа Черча (George Church) і Фена Чжана (Feng Zhang), дослідників, які вперше застосували методику для редагування геному – технологію CRISPR. Це дуже молода технологія – про її використанні почали говорити з 2013 року, коли автори випробували її на клітинах мишей і людини. Відзначимо, що зазвичай премію вручають за фундаментальні відкриття, зроблені кілька десятиліть тому. Технологія CRISPR використовується в останні роки все частіше і вже можна говорити про експерименти з редагування людського ембріонального геному.

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Мали шанси отримати премію і японські вчені Хіроші Маеда (Hiroshi Maeda) і Ясухіро Матсумура (Yasuhiro Matsumura). Їхні відкриття дозволили дослідникам у всьому світу зайнятися розробкою методів спрямованого постачання ліків до пухлинних клітин. Таргетне постачання за допомогою наночастинок зробила можливим надходження лікарських препаратів туди, куди раніше доставити їх було неможливо.

Ще один претендент – Денніс Юк-мин Ло (Dennis Yuk-ming Lo), який разом зі своїми колегами виявив у крові матері ДНК плода. Це дозволило зайнятися розробкою методів неінвазивної пренатальної діагностики, за допомогою якої можна визначити стать і виявити генетичні порушення ще до народження дитини.