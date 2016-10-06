Вчені назвали "межу життя" людини

Подальше покращення медицини не зможе збільшувати середню тривалість життя нескінченно – межа віку людини, найімовірніше, становить близько 100 років, при досягненні якого смертність різко зростає незалежно від усіх зовнішніх факторів, заявляють учені в статті, опублікованій в журналі Nature.

Типова тривалість людського життя не є якимось постійним значенням – до народження цивілізації вона складала від 20 до 30 років і потім неухильно зростала по мірі розвитку науки і медицини. Сьогодні люди живуть понад 60 років у більшості країн світу, і понад 80 років – в Японії і в інших розвинених державах з високою якістю життя і першокласною медициною.

Ян Війг (Jan Vijg) і його колеги з університету Нью-Йорка (США), як і багато інших вчених, замислилися над тим, як довго може тривати цей процес, і чи існує якийсь максимальний вік, при досягненні якого люди починають неминуче вмирати, незважаючи на весь прогрес в медицині і техніці.

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Як відзначають вчені, ця ідея справедлива для більшості тварин – майже всі ссавці доживають до певного віку. Його переступають вкрай невелике число особин, велика частина яких помирає через кілька років після досягнення і перетину цієї "межі життя". З людиною ситуація складніша, так як є свідчення на користь, і проти цієї гіпотези.

Для перевірки чи так це насправді, Війг і його колеги придумали оригінальну методику аналізу даних по смертності, які збиралися за останні сто років. Їх цікавило не кількість смертей людей у певному віці, а те, де відбувається найбільш помітний спад у числі померлих людей при порівнянні даних більш ранніх і більш пізніх років.

Якщо межі життя немає, то цей "горб виживання", як називають його вчені, плавно і постійно має рухатися в бік більш похилого віку. Якщо ж він існує, то цей "горб" зупиниться на певній точці, і не буде рухатися далі.

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Керуючись цією ідеєю, група Віга проаналізувала те, як змінювалася смертність у Франції, Японії, США і Великобританії в останні 40 років.

Їх аналіз показав, що "горб виживання" поступово рухався в бік більш зрілих років до середини 1980 років, після чого його зростання припинилося. У свою чергу, максимальний вік людей, що вмирали в той чи інший рік, не тільки не зріс, а помітно впав в останні 20 років після смерті найстарішої мешканки планети, Жанна Кальман, яка померла у віці 122 роки в 1997 році.

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В цілому, вчені оцінюють щорічну ймовірність того, що хоча б одна людина досягне віку в 125 років, і тільки потім помре, 1 шанс з 10000 спроб.

Настільки низька вірогідність говорить про те, що межа життя людини існує і приблизно дорівнює, як показують їхні розрахунки, ста рокам. Можна говорити, що людство уже досягло своєї межі, переступити яку воно самостійно без штучного втручання в життєдіяльність не зможе.

"Подальші успіхи в боротьбі з хворобами, швидше за все, збільшать середню тривалість життя, але не максимальну довжину життя людини. Можливо, що майбутні прориви в медицині подовжать життя людини, але доведеться придушити або подолати вплив безлічі генетичних факторів. Можливо, що ресурси, які ми зараз витрачаємо на подовження життя, слід використовувати на подовження здоров'я – те, як довго літні люди залишаються в доброму здоров'ї", — пояснює Вийг.

Чи означає це, що існує якась генетична програма старіння, запрограмована еволюцією? Автори статті відзначають, що такий результат малоймовірний, так як наші предки і всі інші тварини вмирали і вмирають набагато раніше, ніж настає старість. Це робить подібний "годинниковий механізм" безглуздим", - підсумовують науковці.