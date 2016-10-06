Біологи спростували гіпотезу "ощадливих генів"

Біологи з Китайської академії наук спростували гіпотезу «ощадливих генів», згідно з якою механізми, що викликають ожиріння, могли бути корисними для організму. Ділянки ДНК, які, як вважали, сприяють зберіганню жирних кислот під час голоду, насправді не несуть жодної користі. Свої висновки вчені представили в статті, опублікованій у Cell Metabolism.

Гіпотеза «ощадливого гена» була запропонована генетиком Джеймсом Нілом (James Neel) в 1962 році. На його думку, існують алелі (різновиди генів), які рятують організм від виснаження, сприяючи накопиченню поживних речовин у клітинах. Однак у цьому випадку залишається незрозумілим, чому не всі люди успадкували гени, які могли рятувати їх від голоду протягом мільйонів років.

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Генетики проаналізували такі бази даних, як HapMap consortium і 1000 Genomes, щоб визначити гени, пов'язані з ожирінням. Вони перевірили виявлені ними ділянки ДНК на наявність ознак позитивного відбору (сприятливого поширенню певних генів у популяції). Крім того, в окремих популяціях людей були визначені мутації, що впливають на індекс маси тіла.

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Вчені з'ясували, що тільки дев'ять з 115 генів, пов'язаних з вагою, знаходилися під дією позитивного відбору. При цьому п'ять з цих генів, як виявилося, не викликають ожиріння, а, навпаки, виснаження. Таким чином, дослідникам вдалося продемонструвати, що «бережлива ДНК» насправді не існує.