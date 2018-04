Морські делікатеси є основною причиною зараження людини на смертельний вібріоз - вчені

Група вчених з Італії та США досліджувала зв'язок бактерій роду вібріони (Vibrio) з температурою морської води, а також їхній вплив на рівень смертності людей. Результати наукової роботи опубліковані в Proceedings of the National Academy of Sciences. Біологи вивчили зразки планктону, які наукове співтовариство накопичило за період з 1958 по 2011 роки. Порівнявши вміст у планктоні бактерій з підвищенням температури води (на 1,5 °C за останні 54 роки), вчені знайшли кореляцію.

Рід Vibrio включає понад 40 видів; практично всі вони призводять до гастроентеритів і нерідко — до холери. Людина, інфікована бактерією V. Vulnificus, також може отримати такі ускладнення, як сепсис, гострий уретрит і прострий кардиоваскулит, а наслідками зараження V. cincinnatiensis стають менінгіт або енцефаліт.

У риб прихований період хвороби може протікати до 14 діб, однак при ретельному приготуванні риби ризик заразитися вібріонами мінімальний. У креветок досить швидко темніє спина і червоніють кінцівки, а в уражених вібріозом головоногих молюсків на тілі з'являються темні ділянки. І саме молюски — в першу чергу, устриці — є основним винуватцем зараження людини вібріозом.

З 2009 року тільки в лікарні США щороку потрапляє близько 300 осіб, з них 40 помирає через наслідки зараження вібріонами. За даними за 2014 рік, 7 з 10 пацієнтів, що потрапили до лікарні з таким діагнозом, захворіли після вживання молюсків. При цьому кількість хворих зростає стрімкими темпами: у 2013 році вібріоз вже діагностувався на 43% частіше, ніж у 2006-2008 роках. Таким чином, підвищення температури води у Світовому океані, створило сприятливе середовище для бактерій, а відтак впливає і на людину через його харчові звички.