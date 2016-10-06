Сейм Польщі відхилив законопроект про повну заборону абортів
Сейм Польщі не буде продовжувати роботу над законопроектом про цілковитий захист життя.
Польські парламентарії прийняли позицію комісії Сейму з питань юстиції та прав людини, яка 5 жовтня рекомендувала відхилити законопроект громадянського комітету «Стоп абортам», повідомляє Польське радіо.
Документом була передбачена повна заборона абортів у Польщі та кримінальна відповідальність для кожного, хто спричинить смерть зачатої дитини, у тому числі для матері.
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Перед голосуванням представниця комітету «Стоп абортам» внесла поправку до законопроекту, що полягала у відмові від кримінального переслідування матері, однак через процедурні міркування її не прийняли.
За відхилення проекту проголосували 352 депутати Сейму, 58 висловилися проти, а 18 утрималися від голосування.
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У Польщі більше тижня тривали демонстрації з вимогою не приймати законопроект про повну заборону абортів. Найбільший з них - так званий «Чорний понеділок» - відбувся по всій країні 3 жовтня.