Вчені назвали ще одну корисну властивість кави

Вчені з Університету Вісконсіна (University of Wisconsin) протягом десяти років спостерігали за 6,5 тисячами жінок, середній вік яких склав 65 років, пише Аlzheimers society. Дослідники вивчали, скільки кофеїну щодня вживають учасниці дослідження, а також враховували вік, рівень освіти, індекс маси тіла, якості сну та інші параметри.

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За час спостережень деменція або порушення когнітивних функцій розвинулися у 388 жінок. У середньому учасниці дослідження вживали 261 мг кофеїну в день, що відповідало 2-3 чашок кави (обсяг чашки відповідав 230 мл), 5-6 чашок чаю або 7-8 банкам коли. Серед тих, вживав меншу кількість кофеїну, деменція розвивалася на 36% частіше, ніж у тих, чиє споживання кофеїну було більше середнього.

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Отримані дані зайвий раз підтверджують, що на наше здоров'я впливають не тільки генетичні фактори, але і наш спосіб життя – наприклад, характер харчування. В деяких випадках вони чинять негативний вплив (наприклад, паління), а в інших можуть принести користь. Автори, втім, відзначають, що, незважаючи на те, що ними була виявлена взаємозв'язок між вживанням кави і зниженням ризику розвитку деменції у жінок, це не означає, що кофеїн якимось чином запобігає її виникненню – це ще належить підтвердити і з'ясувати імовірний механізм.