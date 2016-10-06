Епідемії найшвидше поширюються під час економічного зростання - учені

16:17, 06 жовтня 2016
Зарубіжні новини
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Закриття шкіл ефективне для обмеження поширення епідемії лише, якщо інкубаційний період досить короткий.

REUTERS
 


Епідемії поширюються швидше під час економічного буму, тому що більше людей переміщається – такого висновку дійшли вчені економічного факультету університету Бокконі (Мілан). Дослідження також зазначає, що скасування занять у школах і закриття транспортного сполучення часто мало ефективні.

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Дослідження засноване на унікальній базі даних, зібраних французькою владою з 80-х років минулого століття. Дані представлені за даними захворюваності трьома серйозними вірусними інфекціями (грип, гастроентерит і вітрянка) у різних вікових групах і в різних географічних районах країни.

Автор дослідження Жером Адда припустив, що поширення епідемій відбувається швидше під час економічного буму, тому що більше людей подорожує і активно спілкується.

Автор підкреслює, що закриття шкіл ефективне для обмеження поширення епідемії лише, якщо інкубаційний період досить короткий. Можливо, ефективніше подовження тривалості шкільних канікул взимку.

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Стаття підкреслює роль транспортних засобів у розширенні епідемій і дію заходів з обмеження міжособистісних контактів. Виявлені закономірності дозволять ефективніше застосовувати не тільки обмежувальні заходи по переміщенню громадян, але і планувати шкільні заняття в період поширення вірусних інфекцій.

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