Вчені спростували зв'язок між роботою вночі та розвитком раку молочної залози у жінок

Однак, спостереження за здоров'ям понад півмільйона жінок у Британії показали, що робота в другу або нічну зміну не веде до збільшення ризику розвитку раку грудей, заявляють медики, що опублікували статтю в Journal of the National Cancer Institute.

Рут Тревіс (Ruth Travis) з Оксфордського університету (Великобританія) відзначає, що вчені виявили, що жінки, які працювали в нічну зміну, у тому числі і протягом дуже довгих змін, не були більш схильними до раку грудей. Ці висновки підтверджувалися результатами трьох нових досліджень, проведених у Британії, так і повторним аналізом даних десяти проектів моніторингу, що проводилися раніше.

У 2007 році Всесвітня організація охорони здоров'я опублікувала доповідь, в якій експерти заявили, що робота в нічну зміну призводить до розвитку порушень в біоритмах і веде до збільшення шансів розвитку раку, в тому числі раку грудей. Ці висновки, як тоді стверджували вчені, були отримані в ході спостережень за частотою розвитку раку грудей у тварин, чиї цикли сну і неспання порушувалися.

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Тревіс і її колеги перевірили, чи так це насправді. Для цього вони зібрали і проаналізували дані, отримані декількома масштабними проектами зі спостереження за здоров'ям жінок – MWS, EPIC і UK Biobank. В цілому в них взяли участь приблизно 800 тисяч мешканок Британії, за здоров'ям яких стежили медики і які регулярно розповідали про розпорядок дня і своїй роботі.

Як показав цей аналіз, ні в одному з цих досліджень зв'язку між роботою в нічний час і підвищеною вразливістю до раку не було зафіксовано. Зокрема, приблизно 670, 28 та 67 жінок, що працюють в нічні зміни, стали жертвами раку грудей. Аналогічне число, або навіть трохи більше жінок, які працюють в денний час, страждали від злоякісних пухлин молочної залози.

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Отримавши такі висновки, британські медики проаналізували більш масштабний набір даних, зібраних в ході попередніх досліджень цього роду в США, Китаї, Швеції і Нідерландах. І в цьому випадку вони отримали цілком однозначний висновок – зв'язку між раком і нічними змінами не було. Тому можна говорити, що висновки ВООЗ, отримані в ході спостережень за тваринами, не застосовні до людини, і що жінки можуть спокійно працювати вночі, не побоюючись стати жертвами раку.