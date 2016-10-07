Novartis проводить глобальну реструктуризацію

Дана міра спрямована на централізацію контролю за розробкою нових лікарських препаратів і покликана допомогти скоротити витрати, пише Reuters.

Читайте також80% результатів клінічних досліджень, що проводилися в Китаї, сфальсифіковані результати перевіркиВиробник лікарських засобів має намір сконцентрувати дослідницьку діяльність в головному офісі в Швейцарії та Інституті Novartis по біомедичним дослідженням (NIBR), розташованому недалеко від Бостона. Компанія також переведе підрозділ з вивчення тропічних захворювань із Сінгапуру в Каліфорнії.

Крім цього Novartis створить два нових центру біотерапевтичних досліджень в Базелі та Кембриджі.