FDA попередила про небезпечний побічний ефект нових препаратів проти гепатиту С

У деяких випадках реактивація гепатиту В призводить до серйозних уражень печінки і смерті пацієнта, повідомляється на сайті відомства.

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FDA вимагає розмістити на упаковках противірусних препаратів прямої дії особливе попередження (Boxed Warning) про ризик реактивації вірусу гепатиту В. Мова йде про найсучасніші та дороговартісні лікарські засоби для лікування вірусного гепатиту С: даклатасвірі, софосбувірі, симепревірі, омбитасвірі та комбінаціях ЛЗ на їх основі. Всього FDA відомо про 24 випадки реактивації вірусу гепатиту В.

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Експерти FDA закликали лікарів провести скринінг щодо гепатиту В серед пацієнтів, які готуються до терапії противірусними препаратами прямої дії.

Противірусні препарати прямої дії ефективно знижують вірусне навантаження, перешкоджаючи реплікації вірусу гепатиту С. Ефективність подібних лікарських засобів перевищує 95%. При цьому висока вартість деяких з них викликає критику фахівців. Так, у США ціна однієї таблетки софосбувіру становить 1 тис. доларів, а курсу - 84 тис. доларів.