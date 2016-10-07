Хлопчики, зачаті за допомогою ЕКЗ, можуть мати проблеми з репродуктивною функцією - вчені

Такого висновку дійшла група вчених під керівництвом Андре ван Стейртегхема (Andre Van Steirteghem) з Брюссельського вільного університету, пише The Guardian.

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Дослідники вивчили кількість і активність сперматозоїдів у повнолітніх молодих людей, які розвинулися з яйцеклітин (ооцитів), заплідненої завдяки методом ІКСІ (інтрацитоплазматична ін'єкція сперматозоїда). Під час процедури чоловічі статеві клітини вводяться в ооцит за допомогою мікроголки. Такий різновид екстракорпорального запліднення застосовують в тих випадках, якщо сперма має низьку якість (клітини малорухливі, нечисленні або пошкоджені).

Встановлено, що у багатьох зачатих за допомогою ІКСІ чоловіків віком 18-22 роки концентрація статевих клітин в аналізованих зразках становить половину від нормальної. Рухливість сперматозоїдів також знижена на 50 відсотків. Молоді люди, за оцінками лікарів, втричі частіше можуть страждати від олігозооспермії — недостатня для нормального запліднення кількість статевих клітин.

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Вчені пояснюють отримані результати тим, що безпліддя батьків, причиною якого часто є мутації у генах, може передаватися у спадок. Сама технологія не має жодного впливу на фертильність. Згідно з правилами, майбутніх батьків вже попереджають про подібний ризик, проте немає жодних причин для занепокоєння, оскільки їхні сини в майбутньому можуть також вдатися до ІКСІ.