Тривалість життя збільшується у всьому світі - дослідження

Вони з'ясували, що в 191 країні очікувана тривалість життя зросла, пише REUTERS. В середньому цей показник збільшився на десять років і зараз становить 69 років для чоловіків і 74,8 для жінок. За 15 років люди стали рідше вмирати від ВІЛ/СНІДу, малярії та діабету, крім того скоротилася кількість смертей, пов'язаних з серцево-судинними захворюваннями і раком.

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У 24 країнах за час спостереження збільшилася смертність – це було зазначено в Афганістані, а також в США, Греції та Люксембурзі. Рівень смертності новонароджених вдалося знизити, але в найбідніших країнах він все ще залишається незмінним.

Жінки рідше почали помирати у пологах, а якщо це відбувається, то в найбільш бідних країнах основною причиною їх загибелі є кровотеча, а в розвинених країнах смертельні ускладнення виявляються викликані проблемами з серцем, що виникли через ожиріння.

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За період спостереження збільшилася і очікувана тривалість здорового життя – вік, до досягнення якого люди не страждають якими-небудь хронічними захворюваннями. Цей показник в середньому збільшився на 6 років.

Втім, неінфекційні захворювання, наприклад, рак, діабет, інсульт, деменція і серцево-судинні порушення все одно були однією з провідних причин смерті – внаслідок цих хвороб помирають сім людей з десяти.