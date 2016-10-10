Депресія підвищує ризик серцево-судинних захворювань у жінок - вчені

Результати дослідження, представлені на конференції Північно-Американського товариства по менопаузі, підтвердили наявність залежності між депресією і проблемами з серцем, однак не допомогли встановити причинно-наслідковий зв'язок між ними, пише webmd.

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Автори роботи протягом включили в дослідження 1084 жінок (середній вік 55 років), які звернулися в медичний центр для проходження мамограми у 2004 році. Учасниці дослідження заповнили ряд опитувальників про свій емоційний стан. Потім протягом 10 років учені збирали дані про їх стан здоров'я і чинники ризику розвитку ССЗ.

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На момент початку дослідження 1030 учасниць не мали захворювань серцево-судинної системи. 18% з них позитивно відповіли на запитання про депресивний стан. Автори зазначили, що у 9% жінок, які скаржилися на пригнічений емоційний стан, протягом 10 наступних років було діагностовано серцево-судинні захворювання. Серед контрольної групи цей показник становив лише 2%.

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Вчені підкреслюють, що депресія була єдиним значущим чинником розвитку ССЗ у жінок молодше 65 років. Автори роботи поки не змогли отримати однозначні дані про те, чому саме депресія підвищує ризик серцево-судинних захворювань.