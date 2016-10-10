Theranos закриває свої лабораторії та звільняє працівників

12:03, 10 жовтня 2016
Зарубіжні новини
188

Компанія Theranos оголосила про закриття своїх клінічних лабораторій та звільнення кількох сотень співробітників.

TIME

Компанія була створена у 2003 році американкою Елізабет Холмс, яка зробила спробу здійснити революцію в клінічній діагностиці. Холмс заявила, що тепер для аналізу достатньо однієї краплі крові, взятої з пальця, пише TIME. Для обробки зразків крові був створений спеціальний прилад, що отримав назву Edison.

Читайте такожДослідники з В'єтнаму створили тест, який виявляє бактеріальну інфекцію за 5 хвилин

Журналісти видання The Wall Street Journal провели розслідування, в ході якого з'ясувалося, що насправді у багатьох пацієнтів Theranos кров брали не з пальця, а з вени, а для їх вивчення застосовували не дивовижний прилад, а цілком стандартні пристрої, що стоять і в інших лабораторіях. Крім того, отримані результати виявилися неточними і потребували перегляду. Все це істотно підірвало довіру користувачів до компанії.

Читайте також80% результатів клінічних досліджень, що проводилися в Китаї, сфальсифіковані - результати перевірки

Зараз же стало відомо, що у Theranos прийняли рішення закрити кілька клінічних лабораторій у Пенсільванії, Арізоні та Каліфорнії, а також значно скоротити штат, звільнивши 340 осіб – це близько 40% працівників. Елізабет Холмс також повідомила, що після кількох місяців, присвячених оцінці сильних і слабких сторін, було прийнято рішення змінити структуру компанії.

У своєму зверненні, опублікованому на сайті, вона підкреслила, що тепер компанія займеться вдосконаленням свого нового діагностичного приладу miniLab, який був представлений не так давно.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter