Theranos закриває свої лабораторії та звільняє працівників

Компанія була створена у 2003 році американкою Елізабет Холмс, яка зробила спробу здійснити революцію в клінічній діагностиці. Холмс заявила, що тепер для аналізу достатньо однієї краплі крові, взятої з пальця, пише TIME. Для обробки зразків крові був створений спеціальний прилад, що отримав назву Edison.

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Журналісти видання The Wall Street Journal провели розслідування, в ході якого з'ясувалося, що насправді у багатьох пацієнтів Theranos кров брали не з пальця, а з вени, а для їх вивчення застосовували не дивовижний прилад, а цілком стандартні пристрої, що стоять і в інших лабораторіях. Крім того, отримані результати виявилися неточними і потребували перегляду. Все це істотно підірвало довіру користувачів до компанії.

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Зараз же стало відомо, що у Theranos прийняли рішення закрити кілька клінічних лабораторій у Пенсільванії, Арізоні та Каліфорнії, а також значно скоротити штат, звільнивши 340 осіб – це близько 40% працівників. Елізабет Холмс також повідомила, що після кількох місяців, присвячених оцінці сильних і слабких сторін, було прийнято рішення змінити структуру компанії.

У своєму зверненні, опублікованому на сайті, вона підкреслила, що тепер компанія займеться вдосконаленням свого нового діагностичного приладу miniLab, який був представлений не так давно.