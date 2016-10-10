Pfizer позбавиться бізнесу по виробництву інфузійних препаратів

Pfizer домовилася про продаж підрозділу інфузійної терапії компанії ICU Medical, інформує Reuters. Сума операції оцінюється в 1 млрд доларів.

Читайте такожМіжнародні фармкомпанії вперше розповіли, кому і скільки платили у РосіїPfizer отримала у власність бізнес госпітальної інфузійної терапії в 2015 році після придбання компанії Hospira за 15 млрд доларів. Щорічні продажі підрозділу досягають 1,2 млрд доларів. Рішення про продаж бізнесу Pfizer прийняла в липні цього року, цей крок допоможе компанії сконцентруватися на своєму основному напрямі діяльності, розробці та реалізації фармацевтичної продукції.

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Згідно з досягнутою домовленістю, Pfizer отримає 600 млн доларів грошовими коштами і ще близько 400 млн акціями ICU Medical. Таким чином, частка Pfizer в компанії складе 16,6%. Очікується, що операція буде закрита в першому кварталі 2017 року.