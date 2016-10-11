У США схвалено внутрішньовенну форму карбамазепіна

Адміністрація з контролю за продуктами і ліками США (FDA) зареєструвала препарат Кернексив (Carnexiv) компанії Lundbeck – першу внутрішньовенну форму протиепілептичного засобу карбамазепіну. Про це повідомляє PharmaTimes.

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Згідно з результатами досліджень, внутрішньовенне введення карбамазепіну несе додаткові ризики безпеки: підвищується ймовірність серйозних дерматологічних реакцій, включаючи токсичний епідермальний некроліз, а також ймовірність розвитку апластичної анемії та агранулоцитоза.

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Карбамазепін був відкритий в 50-х роках XX століття, на ринку препарат з'явився вже в 60-ті роки.