Учені працюють над створенням ліків для профілактики хвороби Альцгеймера

14:55, 10 жовтня 2016
Зарубіжні новини
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Люди, що входять у групу ризику, зможуть приймати ці препарати з профілактичною метою, подібно до того, як пацієнти з високим ризиком розвитку серцево-судинних захворювань приймають статини.

Появится ли таблетка для профилактики болезни Альцгеймера? / Фото: tegenlicht.vpro.nl

Дослідницька група зі США, що займається проблемами лікування хвороби Альцгеймера, вирішила боротися із захворюванням іншим шляхом, ніж більшість учених. Дія більшості розроблених і тестованих препаратів спрямована на руйнування білкових скупчень, амілоїдних бляшок, з присутністю яких і пов'язують прогресування хвороби. Крім того вважається, що небезпеку становить і накопичення тау-білка, який утворює в головному мозку нейрофібрилярні клубки – вони також присутні у пацієнтів з хворобою Альцгеймера, повідомляє Медпортал.

Дослідники з Байлоровського медичного коледжу (Baylor College of Medicine) спільно із вченими з Техаської дитячої лікарні (Texas children's Hospital) і Медичної школи при Університеті Джонса Хопкінса (Johns Hopkins University School of Medicine) вирішили створити препарат, прийом якого буде перешкоджати утворенню аномальних білкових скупчень, а не руйнувати вже сформовані.

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