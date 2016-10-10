Учені працюють над створенням ліків для профілактики хвороби Альцгеймера

Дослідницька група зі США, що займається проблемами лікування хвороби Альцгеймера, вирішила боротися із захворюванням іншим шляхом, ніж більшість учених. Дія більшості розроблених і тестованих препаратів спрямована на руйнування білкових скупчень, амілоїдних бляшок, з присутністю яких і пов'язують прогресування хвороби. Крім того вважається, що небезпеку становить і накопичення тау-білка, який утворює в головному мозку нейрофібрилярні клубки – вони також присутні у пацієнтів з хворобою Альцгеймера, повідомляє Медпортал.

Дослідники з Байлоровського медичного коледжу (Baylor College of Medicine) спільно із вченими з Техаської дитячої лікарні (Texas children's Hospital) і Медичної школи при Університеті Джонса Хопкінса (Johns Hopkins University School of Medicine) вирішили створити препарат, прийом якого буде перешкоджати утворенню аномальних білкових скупчень, а не руйнувати вже сформовані.

Читайте такожПрості фізичні вправи допоможуть боротися зі старечою деменцієюВони виявили фермент – кіназу Nuak1, яка інгібує утворення бляшок в головному мозку плодових мушок, мишей, а також в клітинах культури нейронів головного мозку людини. Хуан Ботас (Juan Botas), один з членів дослідницької групи, пояснив, що тепер дослідники готуються створити препарат на основі виявленого ферменту. Якщо такі таблетки дійсно з'являться, то люди, що входять у групу ризику, зможуть приймати ці препарати в профілактичних цілях, подібно до того, як пацієнти з високим ризиком розвитку серцево-судинних захворювань приймають статини.

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