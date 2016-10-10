Учені розробили новий метод видалення тромбів із кровоносних судин
Тромби, як відомо, загрожують серцевими нападами, інсультами, тромбоемболією легеневої артерії.
Індійські фахівці розробили новий підхід, який дозволить за допомогою лазера прибирати тромби. Методику можна сміливо поєднувати з традиційними тромборозчинними ліками, передає Мeddaily.ru з посиланням на Zee News. Отже, в основі методу принципи фототермальної терапії - тепло виділяється за рахунок опромінення частинок золота інфрачервоним лазером. Частинки прикріплюються до тромба і нагріваються. Він руйнується, що ліквідує блокаду.
Читайте такожПомідори і кавуни поліпшують прохідність кровоносних судинА тромби, як відомо, загрожують серцевими нападами, інсультами, тромбоемболією легеневої артерії. Тромб - желеподібна маса, що складається з полімеризованих ниток фібрину. Під впливом тепла фібринові зв'язки розпадаються, а залишки природним шляхом вимиваються.
Читайте такожНімецькі вчені довели: здорова їжа - це профілактика хвороб серцяТерапія, як показали експерименти з мишами, дозволяє не тільки уникнути небезпечних побічних ефектів на кшталт кровотеч, але і скоротити дозування препаратів, які розсмоктують тромби. Разом з невеликими дозами стрептокінази терапія не шкодила судинам і очищала їх без інвазивного впливу.