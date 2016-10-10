Учені розробили новий метод видалення тромбів із кровоносних судин

Індійські фахівці розробили новий підхід, який дозволить за допомогою лазера прибирати тромби. Методику можна сміливо поєднувати з традиційними тромборозчинними ліками, передає Мeddaily.ru з посиланням на Zee News. Отже, в основі методу принципи фототермальної терапії - тепло виділяється за рахунок опромінення частинок золота інфрачервоним лазером. Частинки прикріплюються до тромба і нагріваються. Він руйнується, що ліквідує блокаду.

Читайте такожПомідори і кавуни поліпшують прохідність кровоносних судинА тромби, як відомо, загрожують серцевими нападами, інсультами, тромбоемболією легеневої артерії. Тромб - желеподібна маса, що складається з полімеризованих ниток фібрину. Під впливом тепла фібринові зв'язки розпадаються, а залишки природним шляхом вимиваються.

Читайте такожНімецькі вчені довели: здорова їжа - це профілактика хвороб серцяТерапія, як показали експерименти з мишами, дозволяє не тільки уникнути небезпечних побічних ефектів на кшталт кровотеч, але і скоротити дозування препаратів, які розсмоктують тромби. Разом з невеликими дозами стрептокінази терапія не шкодила судинам і очищала їх без інвазивного впливу.