Психотерапевта краще відвідувати вранці - дослідження

У новому дослідженні брали участь 24 людини. Добровольці боялися натовпу або громадських місць. Учасники один раз на тиждень протягом трьох тижнів в різний час доби ходили на сеанси експозиційної психотерапії, що передбачає зіткнення зі своїм страхом віч-на-віч, розповідає Мeddaily.ru з посиланням на The Times of India.

Читайте такожВчені розробили методику, яка рятує людину від фобії павуківНа кожній сесії добровольці мінімум півгодини проводили в новій обстановці - громадському транспорті, переповненому супермаркеті або в кінотеатрі. Вони залишалися там доти, поки їх страх не слабшав. До і після кожної зустрічі учасники відповідали на запитання про свої симптоми. Також вчені вимірювали рівні кортизолу (гормону стресу) в слині добровольців.

Читайте такожПідвищення працездатності - ознака того, що депресія відступаєДослідники виявили: на ранкових сесіях пацієнти досягали найбільших успіхів порівняно з сеансами у другій половині дня. Вони краще контролювали власну тривогу і відчували менший страх на наступних зустрічах з психотерапевтом. Судячи з усього, справа в тому, що вранці рівні кортизолу, який бере участь у формуванні нових реакцій на страх, найвищий.