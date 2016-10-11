Прийом вітаміну D під час вагітності знижує у дитини ризик синдрому гіперактивності - вчені

Вчені з Університету Південної Данії проаналізували дані 1233 дітей. Вони виміряли рівні вітаміну D в пуповинній крові. Дослідження показало: учасники з рівнями вітаміну D в пуповинній крові вище 25 наномоль на літр рідше страждали від синдрому дефіциту уваги і гіперактивності (СДУГ).

Чим вищим був рівень вітаміну D в пуповинній крові дітей, тим менше у них виявилися виражені симптоми СДУГ у віці двох з половиною років, пише Мeddaily.ru з посиланням на Zee News. Збільшення концентрації вітаміну D в пуповинній крові на кожні 10 наномоль на літр знижувало ймовірність попадання в групу високого ризику СДУГ на 11%.

Читайте такожПрийом парацетамолу під час вагітності впливає на розвиток гіперактивності у дитиниУчені поки що не знають, в чому причина виявленої кореляції. Проте попередні дослідження також показали, що вітамін D грає важливу роль в процесі розвитку мозку. Фахівці настійно рекомендують майбутнім мамам вживати продукти, багаті вітаміном D.