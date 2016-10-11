Вчені назвали основну причину розвитку старечої недоумкуватості

Медики із США назвали довгострокові негативні наслідки наявності у людини високого артеріального тиску, повідомляється на сайті Американської кардіологічної асоціації.

Високий тиск, як показали вчені, — основний фактор ризику розвитку когнітивних захворювань у зрілому віці, пов'язаних з серцево-судинною системою, а також інсульту і хвороби Альцгеймера.

Високий артеріальний тиск призводить до порушення притоку крові в судини головного мозку, що негативно позначається на функціонуванні нервової системи людини.

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Таких висновків учені дійшли, провівши огляд досліджень, присвячених причинам розвитку когнітивних порушень у літніх людей.

В даний час в світі налічується близько 40 мільйонів людей з різного виду деменціями (набутим слабоумством). З них у 80 % діагностовано судинні захворювання головного мозку або хвороба Альцгеймера. До 2050 року, за оцінками вчених, через загальне старішання населення, росту середньої тривалості життя та відсутності лікування їхня кількість може потроїтися.