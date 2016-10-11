Дослідження довели ефективність нового методу лікування алкоголізму

Результати клінічного дослідження продемонстрували перспективність експериментального препарату ABT-436 в терапії алкогольної залежності, повідомляє Neuropsychopharmacology.

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У рамках дослідження 150 дорослих пацієнтів були рандомізовані на дві групи і отримували ABT-436 (до 800 мг/добу) або плацебо протягом 12 тижнів. Для участі в дослідженні відбиралися пацієнти, які випивали не менше 35 (чоловіки) або 28 (жінки) порцій алкоголю на тиждень.

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Згідно з результатами роботи, у групі пацієнтів, що приймали експериментальний препарат, було зафіксовано більше днів без прийому алкогольних напоїв, ніж у плацебо-групі: 51,2 і 41,6 днів, відповідно. При цьому автори зазначають, що відсоткове співвідношення кількості днів без важкого сп'яніння в обох групах не мав статистично значущих відмінностей. (31,3 та 37,6 на тлі ABT-436 і плацебо, відповідно). Аналіз у підгрупах показав, що пацієнти з високим вихідним рівнем стресу краще відповідали на ABT-436.

ABT-436 є антагоністом рецептора V1b гормону вазопресину, що відповідає за поведінкову і нейроендокринну адаптацію до стресу, тривоги, алкоголю.