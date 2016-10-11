У Білорусі зареєстровано дженерик софосбувіру

Про це повідомляє «Міжнародна коаліція з готовності до лікування».

Читайте такожВ Україні запровадять програму лікування гепатиту С із застосуванням софосбувіруЗаявником на реєстрацію препарату, призначеного для терапії вірусного гепатиту С, виступило іноземне виробничо-торговельне унітарне підприємство «Реб-Фарма» (Республіка Білорусь), яке відповідає за упаковку та контроль якості (виробник готової лікарської форми – Global Napi Pharmaceuticals, Єгипет).

Заявлена вартість лікарського засобу – 800 доларів за 28 таблеток, тобто 2,4 тис. доларів за 12-тижневий курс (без урахування вартості додаткових препаратів, з якими повинен застосовуватися софосбувір).

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У США ціна однієї таблетки оригінального софосбувіру становить 1 тис. доларів, а курсу - 84 тис. доларів. В цілях підвищення доступності інноваційної терапії Gilead надає деяким країнам знижки на поставки ЛЗ. Так, у 2014 році влада Єгипту домовилася про 99% знижку на дорогий препарат - один курс софосбувіру там коштує 900 доларів.