Виробники Коли та Пепсі проплачували медичні дослідження на свою користь

Учені зі Школи медицини Університету Бостона (Boston University School of Medicine) Даніель Аарон (Daniel Aaron) і Майкл Сігел (Michael Siegel) заявили, що найбільші виробники газованих напоїв — компанії Coca-Cola і PepsiCo — фінансували як мінімум 96 різних організацій зі сфери охорони здоров'я, повідомляє Медпортал. Відомо, що надмірне вживання цукру шкодить здоров'ю — воно може призвести до ожиріння, діабету і розвитку захворювань серцево-судинної системи. З цієї причини гіганти індустрії, просуваючи власні інтереси, платили дослідним організаціям, щоб ті при проведенні наукових досліджень публікували результати, що підтримують лобі Coca-Cola і PepsiCo.

Зовсім недавно журналісти The New York Times розповіли, що протягом тривалого часу інформацію про шкоду цукру приховували — виробники платили дослідникам за мовчання. Те ж саме відбувалося і на ринку солодких газованих напоїв, значне споживання яких стало у США великою проблемою. Даніель Аарон і Майкл Сігел проаналізували інформацію про те, які компанії отримували гроші від Coca-Cola і PepsiCo. Виявилося — на основі інформації тільки з відкритих джерел — що Coca-Cola спонсорувала 83 компанії зі сфери охорони здоров'я, PepsiCo — одну, ще 12 фірм брали гроші в обох гігантів. Оскільки PepsiCo не публікує список компаній, яким платить, швидше за все, насправді загальна кількість організацій, які отримували фінансування від виробників газованих напоїв, значно перевищує 96.

Читайте такожГазовані напої підвищують ризик раку - вченіОбидва гіганта індустрії також вели активну кампанію проти 28 законопроектів у сфері охорони здоров'я. Ці документи повинні були піти на благо здоров'ю американців, однак вони б знизили прибуток Coca-Cola і PepsiCo. Всього за 2011-2015 роки виробники витратили близько 10 мільйонів доларів на протидію ініціативам уряду в галузі охорони здоров'я (більш як 6 і понад 3 мільйона відповідно). З'ясувалося, що гроші брали навіть такі, здавалося б, зацікавлені організації, як American Diabetes Association і Diabetes Research Foundation.

Читайте такожЦукор підвищує ризик захворювань серця і судинСпівробітники Бостонського університету настійно рекомендували організаціям сфери охорони здоров'я припинити брати гроші у виробників шкідливих напоїв і знайти альтернативні джерела фінансування. На думку Даніеля Аарона, Майкла Сігела, ситуація, що склалася, робить ці організації частиною маркетингової стратегії Coca-Cola і PepsiCo.