Відеоігри розвивають мозок людини - дослідження

У комп'ютерні ігри останнім часом грає все більше і більше людей. Хтось віддає перевагу онлайн-іграм, хтось-«фермі» в соціальній мережі, хтось розгадує головоломки в додатку для смартфона або планшета. Вчені з Університету Трента в Ноттінгемі (Nottingham Trent University) говорить: якщо людина грає в міру, то це приносить користь, ніж шкоду. Як показало дослідження, кілька годин на тиждень, присвячені відеоіграм, покращують точність сприйняття візуальної інформації, повідомляє Медпортал.

У науковій роботі брали участь дві групи людей: ті, хто грав у відеоігри від 1 до 5 годин на тиждень, і ті, хто не грав зовсім. Обом групам запропонували виконати завдання, пов'язані зі спостережливістю. У рамках цих завдань на екрані з високою швидкістю з'являлися і зникали предмети — по 10 різних речей в секунду. Після перегляду учасники повинні були правильно назвати характеристики двох предметів з усієї маси: колір у одного і напрямок у іншого.

Читайте також3D-комп'ютерні ігри покращують пам'ятьДослідники відзначили, що гравці в середньому на 5% краще впоралися із вправою. Вони реагували на картинки швидше і ефективніше. Провідний автор роботи Кріста Говард (Christina Howard) підкреслила, що навіть люди, які рідко грають, показують очевидне поліпшення у виконанні завдань, пов'язаних з уважністю і сприйнятливістю. За її словами, 5% може бути значною різницею. Це може бути важливо, наприклад, при водінні автомобіля.