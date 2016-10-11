Вісім склянок води в день пити не обов'язково - дослідження

Ті, хто стежить за своїм здоров'ям і намагається вести здоровий спосіб життя, не раз говорили, що для хорошого самопочуття необхідно випивати 8 склянок води щодня. Робити так непросто – хтось просто не може випити таку кількість рідини, повідомляє Медпортал.

Результати нового дослідження, яке провели австралійські вчені під керівництвом Майкла Фаррелла (Michael Farrell), свідчать про те, що «правило восьми склянок» підходить не для всіх. Вчені стверджують, що не треба себе змушувати, краще просто прислухатися до свого тіла і своїх потреб, тобто пити тоді, коли відчуваєш спрагу.

Читайте такожНедостатнє вживання води визнали причиною ожирінняВ експерименті взяли участь 20 людей, кожного з яких попросили оцінити, наскільки важко їм було пити воду в двох ситуаціях. Людям пропонувалося пити воду відразу після інтенсивного тренування, коли вони відчували спрагу, а також через деякий час, коли їх вмовляли випити додаткову склянку води. Результати виявилися цілком очікуваними: після тренування люди пили в тричі більше, ніж у тому випадку, коли вони не відчували спрагу. Людям просто не хотілося пити і доводилося долати опір організму.

Вчені також піддали учасників дослідження процедурі функціональної МРТ для того, щоб вивчити активність головного мозку в процесі експерименту. Виявилося, що, якщо люди були «дуже насичені» водою, активувалася права префронтальна ділянка кори головного мозку, яка відповідає за прийняття рішення. Це свідчило про те, що людям дійсно доводилося змушувати себе пити воду, коли вони вже не відчували спраги.

Читайте такожДві склянки води перед їжею допоможуть схуднутиНемає нічого поганого в тому, щоб пити багато води протягом дня, але тільки в тому випадку, якщо вживання цієї рідини не викликає ніяких труднощів. Автори відзначають, що комусь може знадобитися більше восьми склянок на день, а хтось може обійтися і трьома.

Надмірне споживання рідини може привести до розвитку гіпонатріємії – зниження рівня натрію в крові, а цей стан може стати причиною серйозних ускладнень, аж до коми або навіть смертельного результату.