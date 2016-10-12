Учені розробили наносенсор для швидкого виявлення хвороботворних бактерій у воді та їжі

Новий наносенсор допоможе виявити наявність патогенів - кишкової палички E. coli - у воді або їжі, передає Мeddaily.ru з посиланням на DNA India. Ця бактерія є однією з найбільш частих причин харчових розладів і отруєнь. Вона легко вражає харчові продукти.

Читайте такожЇжа з підлоги може нашкодити здоров'ю: вчені спростували "правило п'яти секунд"Традиційні методики перевірки їжі можуть займати до 24 годин, але це занадто довго. За цей час заражені продукти вже розійдуться по полицях магазинів по всій країні. Є і більш швидкі методи тестування, але у них свої обмеження. Приміром, за допомогою магнітного резонансу можливо виявити патогени навіть у малій концентрації. Проте при високій концентрації метод перестає ефективно працювати. З флуоресцентним маркуванням патогенів, навпаки, малу концентрацію неможливо засікти.

Читайте такожПланету почали заселяти бактерії, невразливі для будь-яких антибіотиківСтворюючи новий сенсор, вчені вирішили поєднати дві техніки. Вийшов гібрид, що включає і магнітний резонанс, і флуоресценцію. Перевірка сенсора на молоці показала: прилад прекрасно засікав кишкову паличку в різних концентраціях менш як за годину. Серед виявлених патогенів були особливо небезпечні штами на зразок O157:H7. Основний плюс": прилад можна змінити таким чином, щоб він шукав також і інші патогени, крім E. coli.