Учені розробили наносенсор для швидкого виявлення хвороботворних бактерій у воді та їжі
Традиційні методики перевірки їжі можуть займати до 24 годин, але це занадто довго. За цей час заражені продукти вже розійдуться по полицях магазинів по всій країні.
Новий наносенсор допоможе виявити наявність патогенів - кишкової палички E. coli - у воді або їжі, передає Мeddaily.ru з посиланням на DNA India. Ця бактерія є однією з найбільш частих причин харчових розладів і отруєнь. Вона легко вражає харчові продукти.
Читайте такожЇжа з підлоги може нашкодити здоров'ю: вчені спростували "правило п'яти секунд"Традиційні методики перевірки їжі можуть займати до 24 годин, але це занадто довго. За цей час заражені продукти вже розійдуться по полицях магазинів по всій країні. Є і більш швидкі методи тестування, але у них свої обмеження. Приміром, за допомогою магнітного резонансу можливо виявити патогени навіть у малій концентрації. Проте при високій концентрації метод перестає ефективно працювати. З флуоресцентним маркуванням патогенів, навпаки, малу концентрацію неможливо засікти.
Читайте такожПланету почали заселяти бактерії, невразливі для будь-яких антибіотиківСтворюючи новий сенсор, вчені вирішили поєднати дві техніки. Вийшов гібрид, що включає і магнітний резонанс, і флуоресценцію. Перевірка сенсора на молоці показала: прилад прекрасно засікав кишкову паличку в різних концентраціях менш як за годину. Серед виявлених патогенів були особливо небезпечні штами на зразок O157:H7. Основний плюс": прилад можна змінити таким чином, щоб він шукав також і інші патогени, крім E. coli.