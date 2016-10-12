Податок на солодкі напої знизить показники захворюваності на ожиріння і діабет - ВООЗ

Згідно з оприлюдненою новою доповіддю ВООЗ, збільшення ціни на солодкі напої навіть на 20% приведе до зниження їхнього споживання і сприятиме переходу населення на більш здорове харчування, повідомляється на сайті Всесвітньої організації охорони здоров'я.

У всьому світі показники ожиріння з 1980 по 2014 зросли вдвічі. Надлишкову масу тіла мають понад півмільярда дорослих людей.

За даними за 2015 рік, більше 42 мільйонів дітей у віці до 5 років мали зайву масу тіла або страждали на ожиріння. За останні 15 років кількість дітей з ожирінням зросла на 11 мільйонів. Майже половина - 48% - таких дітей живе в Азії і 25% в Африці.

Читайте також82% українських дітей споживають солодкі газовані напої – дослідженняВсесвітня організація охорони здоров'я і раніше виступала з рекомендаціями зменшити споживання цукру, утримуючись при цьому від відкритої підтримки податкових заходів. Деякі країни, зокрема Мексика та Угорщина, вже ввели додатковий податок на солодкі продукти і напої.

В наступному році аналогічний "цукровий податок" вводить ПАР - перша серед країн Африки. Зниження споживання так званих вільних цукрів веде до зменшення числа страждаючих ожирінням, діабетом і карієсом.

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До вільних цукрів належать моносахариди, такі як глюкоза і фруктоза, а також дисахариди, наприклад, сахароза чи столовий цукор, що додаються в харчові продукти та напої виробниками. Вільні цукри природним чином утворюються в природних умовах і присутні в меді, сиропах, і концентрати фруктових соків. ВООЗ не вважає небезпечним споживання природних цукрів, на які багаті фрукти, овочі та молоко.

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За словами доктора Франческо Бранки, директора департаменту ВООЗ з харчування для здоров'я і розвитку, з точки зору поживної цінності людям, які дотримуються дієти, взагалі не потрібен цукор. Бранка рекомендує обмежувати споживання цукру таким чином, щоб воно не перевищувало 10% від сумарного добового енергоспоживання, а в ідеалі становило менше 5%.

ВООЗ зазначає, що до "цукрового податку" та інших фінансових заходів слід вдаватися лише в тому випадку, "якщо у продуктів та напоїв з підвищеним вмістом цукру є більш здорові ринкові альтернативи".

У доповіді також йдеться про те, що субсидування продажів свіжих овочів і фруктів з боку держави і, відповідно, зниження цін на них має позитивний ефект, оскільки люди в результаті включають у раціон більше овочів і фруктів, а їхня дієта стає більш здоровою.

Експерти ВООЗ вважають, що аналогічні податкові заходи теоретично можуть бути ефективними для зниження споживання продуктів, які мають високий вміст насичених жирів, трансжирів і солі.