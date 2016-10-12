Тренуватися при поганому настрої шкідливо - дослідження

Сильні емоції, викликані, наприклад, стресом, або гнів не можна змішувати з важкими тренуваннями. Лікарі попереджають: це небезпечне поєднання, здатне підірвати здоров'я серця, передає Meddaily.ru з посиланням на i4u.com. Можливий навіть серцевий напад.

Якщо людина тренується, перебуваючи в засмучених почуттях, ризик нападу зростає втричі. Причому, проблеми з серцем можуть дати про себе знати протягом години після тренування. Самі по собі важкі фізичні навантаження і стрес здатні викликати серцевий напад. Ризик підвищений вдвічі, навіть коли є лише один з цих факторів.

Читайте такожВчені довели, що норми фізичних навантажень ВООЗ занижені в 5-7 разівЕксперти радять: на тлі емоційного дистресу краще не експериментувати з навантаженнями, дотримуючись звичайної рутини (помірного навантаження). Це доводить аналіз даних понад 12500 пацієнтів із 52 країн. Всі пацієнти мали в біографії факт серцевого нападу. Виявилося, тренування і стрес можуть підвищити тиск і збільшити частоту серцебиття. У людей із судинними проблемами (наприклад, при звуженні судин і відкладеннях на їх стінках) ймовірність отримати серцевий напад внаслідок тренувань вкрай висока.