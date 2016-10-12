Німецькі вчені створили препарат, що очищує кровоносні судини від жирових відкладень

Співробітники Мюнхенського центру Гельмгольца розробили препарат, який запобігає засміченню кровоносних судин і позбавляє печінку від жирових відкладень. Фахівці вже оцінили ефективність засобу. Вчені сподіваються, що їх ліки допоможуть зупинити епідемію ожиріння, розповідає Мeddaily.ru з посиланням на UPI.com.

Препарат використовує глюкагон (гормон підшлункової залози) для доставки в печінку T3 (гормону щитовидної залози). Відомо, що T3 знижує рівень холестерину. Але він небезпечний для кісток та серцево-судинної системи. З глюкагоном гормон щитовидної залози потрапляє саме в печінку і не впливає на інші органи. Це дозволяє нормалізувати ліпідний обмін і рівень холестерину без типових для T3 побічних ефектів.

Читайте такожВчені створили таблетку, яка змушує організм активно спалювати жирДослідники провели експерименти на мишах з порушеним метаболізмом. Завдяки лікам T3 потрапляв в печінку, не завдаючи шкоди серцево-судинній системі тварин. Вчені помітили, що після прийому препарату у гризунів знизилися маса тіла і рівень холестерину.