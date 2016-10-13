Фірма St. Jude Medical Inc відкликає свої кардіостимулятори через смерть двох пацієнтів

Стало відомо про смерті двох пацієнтів, яким були встановлені кардіостимулятори фірми St. Jude Medical Inc. Імовірно, це відбулося через передчасну розрядку літієвого акумулятора, повідомляє Медпортал.

Кардіостимулятори, про які йдеться, були представлені в 2010 році. За заявами виробника батарея повинна пропрацювати не менш як сім років до повної розрядки. Про те, що заряд закінчується, користувач може дізнатися за вібруванням приладу. Протягом дев'яноста днів після того, як пристрій починає вібрувати через певні проміжки часу, пацієнт повинен звернутися до лікаря для заміни батареї. Крім того, пацієнти можуть самостійно стежити за рівнем заряду – інформація про це регулярно відслідковується і відправляється лікарю. Відомо, що кардіостимулятор одного з померлих пацієнтів почав вібрувати за кілька днів до планової заміни.

Читайте такожСтворений повністю імплантований кардіостимулятор для лікування внутрішньоутробної блокади серцяSt. Jude Medical Inc повідомив, що найближчим часом буде відкликано близько 400 тисяч пристроїв, що містять батареї, які були виготовлені до 23 травня 2015 року. У більш пізніх моделях використовуються інші, вдосконалені джерела живлення.

При цьому виробники підкреслили, що в тому випадку, якщо прилад працює нормально, профілактична заміна кардіостимулятора не потрібна. Можливі ускладнення, які можуть виникнути при проведенні операції, набагато більш ймовірні, ніж ризик передчасної розрядки батареї. Вони підкреслили, що ймовірність виникнення проблем з акумулятором досить низька, а крім того нагадали, що пацієнти можуть стежити за зарядом акумулятора, своєчасно помітити зниження рівня і негайно звернутися до лікаря.