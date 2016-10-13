Препарати від гіпертонії підвищують ризик депресії - дослідження

Вчені з Університету Глазго проаналізували дані 525046 осіб у віці від 40 до 80 років. 144066 добровольців пили поширені ліки від гіпертонії - антагоністи рецепторів ангіотензину, бета-блокатори, блокатори кальцієвих каналів або тіазидні діуретики. В контрольну групу увійшли 111936 осіб, які не використовували ці засоби. Дослідники стежили за пацієнтами протягом 5 років.

Фахівці фіксували випадки госпіталізації через розлади настрою, наприклад, депресію або біполярний розлад, розповідає Мeddaily.ru з посиланням на The Hindustan Times. Після більш як 90 днів прийому антигіпертензивних препаратів було зареєстровано 299 таких госпіталізацій, в основному через клінічну депресію. В середньому учасники потрапляли до лікарні з цієї причини через 2,3 року лікування.

Читайте такожКокосова олія в поєднанні з фізичними вправами знижує артеріальний тискДобровольці, які приймали бета-блокатори і антагоністи кальцію, опинялися у лікарні через розлади настрою вдвічі частіше учасників, які лікувалися антагоністами рецепторів ангіотензину. У пацієнтів, які приймали антагоністи рецепторів ангіотензину, ймовірність госпіталізації виявилася нижчою за все порівняно з контрольною групою і людьми, які приймали інші препарати від гіпертонії. А в учасників, які лікувалися тіазидними діуретиками, ризик був таким же, як у контрольній групі.