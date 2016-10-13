Учені встановили, що жінки переносять самотність гірше за чоловіків

Фахівці з Університету Калгарі провели дослідження на мишах, які після народження жили в групах з іншими гризунами своєї статі. Мишей на 16-18 годин залишали в групах, парах або ізолювали. Після цього вчені оцінювали рівень стресу у самців і самок гризунів, передає Мeddaily.ru з посиланням на The Daily Mail.

Читайте такожДружба у подружжі - ключ до щасливого шлюбуДослідники помітили: в мозку самок через ізоляцію починав активно вироблятися гормон кортикостерон, що сигналізує про стрес. У самців цього не відбувалося. Так, соціальна ізоляція виявилася стресом для самок, а не для самців. Ще вчені перевірили, як фізичні навантаження впливали на мозок тварин.

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