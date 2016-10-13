По пальцях людини можна визначити рівень інтелекту і спортивний потенціал

Порівняння вказівного і безіменного пальців дає змогу зрозуміти, чи схильні ви до тривожності чи, може, ви будете гарним спортсменом. Відомо: якщо вказівний палець коротший від безіменного, то ще в матці людина стикається з підвищеним рівнем тестостерону. Зазвичай при цьому і чоловіки, і жінки краще впоруються з важкими інтелектуальними завданнями. Ще у них хороші фізичні показники, але зате підвищений ризик синдрому гіперактивності та синдрому Туретта.

Читайте такожТренуватися при поганому настрої шкідливо - дослідженняЗвичайний копіювальний апарат дав змогу вченим оцінити довжину вказівного та безіменного пальців у 42 осіб, пише Мeddaily.ru з посиланням на Science Daily. Метою експерименту було визначити різницю в роботі мозку чоловіків і жінок, а також важливість довжини пальців і рівня тестостерону.

Читайте також Емоційна прив'язаність знижує рівень тестостеронуОтже, однозначно підвищений рівень тестостерону позитивно позначався на спортивних показниках. А ще він давав змогу краще орієнтуватися в просторі. Навпаки, знижений рівень тестостерону допомагав добре справлятися із завданнями на вербальну пам'ять. Також при низькому рівні гормону підвищувався ризик тривожності і депресії, характерних для жінок.