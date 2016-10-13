Лікарі діагностують точніше, ніж спеціальні програми - дослідження

Фахівці Медичної школи при Гарвардському університеті (Harvard Medical School) вирішили влаштувати змагання між лікарями і спеціальними алгоритмами, розробленими для самостійної онлайн-діагностики. Такі програми з'являються останнім часом все частіше: заповнивши невеликий опитувальник будь-хто може поставити за їх допомогою попередній діагноз, повідомляє Медпортал.

Читайте такожКитаєць вимагає 2 мільйони юанів за неправильно поставлений діагнозДля експерименту запросили 234 терапевти і відібрали 23 такі програми, які були розміщені на сайтах різних інститутів і клінік, які були доступні у вигляді додатка. Автори підготували список із 45 клінічних випадків, які описують ситуації різного ступеня тяжкості. Більшість з них були досить типовими, але в 19 описах йшлося про досить рідкісні випадки. Лікарі не могли оглянути пацієнта або поставити йому додаткові запитання – вони повинні були задовольнятися тільки тією інформацією, яку їм надали.

Читайте такожРезультати аналізу крові можуть бути недостовірнимиДослідники відзначають, що отримані результати не здивували їх: лікарям вдалося поставити правильний діагноз у 72% випадків, а алгоритмам і спеціальним програмам – лише у 34%. Комп'ютер добре впорався з більш простими і поширеними ситуацій, а лікарі змогли діагностувати складні і нетипові випадки.

Атєєв Мехрота (Ateev Mehrotra) пояснює, що ідеальним став би комбінований підхід – для більш точної діагностики або уточнення своїх припущень лікар може використовувати і онлайн-додатки. Пацієнти не повинні беззастережно довіряти програмам для діагностики, пам'ятаючи про те, що при постановці діагнозу потрібно враховувати особливості стану і анамнез.