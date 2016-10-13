У Нідерландах планують "узаконити" самогубства

Попередні формулювання такі: громадяни, які вважають, що "їх життя завершена", зможуть вдатися до "допомоги при самогубстві", навіть якщо вони не є невиліковно хворими, повідомляє Reuters.

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У листі міністра охорони здоров'я Едіт Схіпперс і її колеги з міністерства юстиції Арту ван дер Стер, направленому до парламенту, йдеться: "(Людям), які прийшли до обдуманого рішення про те, що їх життя завершене, має бути дозволено, за наявності строгих і точних критеріїв, закінчити своє життя у спосіб, який вони вважають гідним".

Відомства пропонують парламентарям пропрацювати деталі проекту. Передбачається, що влада країни розробить цей законопроект спільно з лікарями і фахівцями в області етики до кінця 2017 року.

У 2002 році Нідерланди стали першою в світі країною, що легалізувала активну евтаназію. Згідно з законодавством країни, зараз вдатися до евтаназії можуть лише пацієнти, які відчувають нестерпні страждання і не мають надії на одужання.

Услід за Голландією медичне сприяння смерті невиліковних тяжкохворих було легалізовано в Бельгії, Люксембурзі, Швейцарії. У США евтаназія легалізована в чотирьох штатах. Також у ряді держав дозволена пасивна евтаназія, при якій не надається медична допомога - боротьба за життя пацієнта припиняється, і природна смерть настає швидше.