ЮНІСЕФ вакцинує проти поліомієліту понад 41 млн африканських дітей

У рамках імунізаційної кампанії близько 39 тисяч медичних працівників проведуть вакцинацію понад 41 млн дітей пероральної живою вакциною, повідомляє ЮНІСЕФ.

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Дана міра направлена на стримування поширення спалаху інфекційного захворювання, зафіксованої на південно-сході Нігерії, йдеться в офіційному матеріалі організації. У серпні цього року влада Нігерії повідомила про виявлення двох випадків зараження поліомієлітом. До цього моменту, з 2014 року країна вважалася вільною від інфекційного захворювання.

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В даний час, крім Нігерії, ендемічними щодо поліомієліту залишаються Афганістан і Пакистан. Міжнародні організації роблять серйозні зусилля щодо елімінації небезпечної інфекції. У разі успіху вжитих заходів, поліомієліт стане другим повністю ліквідованим інфекційним захворюванням у світі після віспи.