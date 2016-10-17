Вживання добавок з кальцієм провокує розвиток серцево-судинних захворювань

Вчені з центру медичних досліджень імені Джонса Хопкінса провели дослідження, результати якого показали, що БАД з кальцієм підвищує ризик утворення бляшок в артеріях, повідомляє MedicalXpress.

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В рамках своєї роботи дослідники використовували медичну інформацію 2742 пацієнтів, які відповіли на запитання про своє харчування і прийнятих БАД, а також пройшли КТ. Автори дослідження відзначили, що серед тих, хто використовував БАД, ризик розвитку серцево-судинних захворювань (ССЗ) протягом 10 років був на 22% вище. При цьому пацієнти, які дотримувалися здорової дієти з переважанням багатих кальцієм продуктів, мали на 27% більше низьку ймовірність ССЗ.

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Дані, опубліковані в Journal of the American Heart Association, стали останнім аргументом у тривалих суперечках про користь і шкоду біологічно активних добавок. Автори роботи стверджують, що отримані ними результати свідчать про необхідність дотримання обережності у використанні БАД, та перевагу здорового харчування з великою кількістю зелені, овочів і круп. Згідно з офіційними даними, 43% дорослих жителів США регулярно приймають добавки з кальцієм.

«Ми вважає, що організм людини по-різному метаболізує кальцій з продуктів харчування і БАД», - зазначив один з дослідників д-р Ерін Мичос.

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Раніше в іншому дослідженні було показано, що додаткове споживання кальцію як в БАД, так і в продуктах живлення, не сприяє підвищенню мінеральної щільності кісткової тканини і зниження ризику переломів у літніх людей. Фахівці провели аналіз результатів ряду досліджень, які проводилися серед чоловіків і жінок старше 50 років. Виявилося, що додаткове надходження кальцію в організм незалежно від джерела підвищує щільність кісткової тканини всього на 1-2% і не запобігає переломам кісток.