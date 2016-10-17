Вчені з'ясували, чим небезпечна дієта Аткінса

Американські медики назвали головний недолік високобілкових дієт, пише The Guardian. Вчені з'ясували, що такі ефективні дієти для схуднення, проте марні для підвищення чутливості до інсуліну.

В рамках роботи медики спостерігали за 28-тижневої дієтою 34 жінок 50-65 років, індекс маси тіла кожної з них був не менше 30. У жодної не був діагностований цукровий діабет.

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Учасниць експерименту розділили на три групи. Перша група була контрольною. Друга вживала білки в межах фізіологічно прийнятної норми (0,8 грама на кілограм ваги), третя дотримувалася високобілкової дієти (1,2 грама білка на кілограм ваги).

Після експерименту жінки з останніх двох груп втратили близько десяти відсотків маси свого тіла, проте в учасниць третьої групи, на відміну від другої, не спостерігалося підвищення чутливості до інсуліну (цей показник пов'язаний з ризиком виникнення захворювань обміну речовин, насамперед цукрового діабету другого типу). У жінок з другої групи вона підвищилася на 25-30 відсотків.

Чутливість до інсуліну є важливим показником здоров'я, тому що у багатьох людей, які мають надлишкову вагу інсулін стає менш ефективним при контролі рівня цукру в крові, що може в кінцевому рахунку призвести до діабету 2 - го типу.