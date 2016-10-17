Пригнічення тестостерону при лікуванні раку простати може призвести до слабоумства - дослідження

Американські медики виявили імовірний зв'язок між андрогенної деприваційною терапією і ризиком деменції, пише JAMA Oncology.

Ліки, що пригнічують синтез тестостерону, які люди приймають після радикальної простатектомії (операцій з видалення раку простати), можуть викликати слабоумство і проблеми з роботою мозку.

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"Ризик цього цілком реальний, і, враховуючи зібрані нами історії хвороб, нам необхідно розробити альтернативні методи лікування, особливо враховуючи те, що наші британські колеги показали, що подібна терапія або її відсутність фактично не впливає на шанси виживання чоловіків", – заявив Нигам Шах зі Стенфордського університету (США).

Шах і його колеги дійшли такого висновку, завдяки розробленої ними методики ведення досліджень, яку вони жартома порівнюють з "пошуком в Google" через її швидку і дуже ефективну роботу.

Рак простати – одна з найпоширеніших видів раку серед чоловіків і одна з головних причин їх смерті після хвороб серця і судин, раку легенів і меланоми, раку шкіри. За статистикою ВООЗ, щосьомий чоловік стає жертвою цієї форми раку до 65-70 років життя, однак у більшості випадків лікарям вдається врятувати пацієнта.

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Зазвичай, після успішного видалення пухлини медики прописують хворим курс препаратів, що пригнічують синтез тестостерону та інших чоловічих гормонів, що сприяють росту ракових клітин. Подібний підхід, як вважали раніше медики, був краще хімічної кастрації та радіотерапії, так як він завдавав менше шкоди організму чоловіка.

У недавньому минулому, як розповідає Шах, його наукова команда виявила, що чоловіки, які приймали препарати, що пригнічують синтез тестостерону, протягом дуже довгого часу, набагато частіше страждали від хвороби Альцгеймера, ніж здорові люди в їхньому віці. Це відкриття наштовхнуло їх на думку перевірити, чи впливають протигормональні препарати й на шанси розвитку інших форм деменції.

Використовуючи спеціальний алгоритм аналізу даних, автори статті вивчили історії хвороб майже 10 тисяч чоловіків, які живуть в околицях Стенфорда і страждали в минулому від раку простати, і декількох тисяч здорових людей похилого віку та чоловіків середнього віку.

Просте порівняння даних виявило, що чоловіки, які проходили антиадрогенну терапію, приблизно вдвічі частіше страждали на усі форми недоумкуватості, ніж інші жителі Стенфорда – приблизно 7,9% з них придбали деменцію через п'ять років після лікування, тоді як за цей же час лише 3,5% їх здорових однолітків стали слабоумними.

Це вказує на те, що протиракова терапія в даному випадку може викликати серйозні побічні ефекти. З одного боку, це говорить про те, що необхідно знайти якийсь новий спосіб купірування імовірних наслідків від видалення пухлини. З іншого боку, як попереджають дослідники, раковим хворим не варто бігти в клініку і відмовлятися від лікування доти, поки ця методика не буде вироблена. В іншому випадку наслідки недолікованого раку можуть виявитися серйознішими, ніж деяке зниження в гостроті розуму, пов'язане з цими ліками.