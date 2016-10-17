Вчені працюють над вакцинами проти легеневої чуми

Наступний спалах захворювання, спровокований цією бактерією, спустошила половину Європи, пише Live Science. Зараз з хворобою практично впоралися — проте в США, наприклад, щорічно реєструється близько 7 випадків захворювання (В липні 2016 року бубонна чума була зафіксована в Росії — 12-річний хлопчик захворів, заразившись чумою від бабака).

Дослідники з Техаського університету (University of Texas) працюють над створенням вакцини від найбільш небезпечного різновиду чуми, що вражає легені — до того ж це єдиний вид хвороби, що передається повітрям.

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Для того, щоб створити три препарати, вчені модифікували геном бактерії Yersinia pestis так, щоб він не міг спровокувати захворювання, але при цьому запускав імунну відповідь організму. Кожен з цих трьох препаратів у кількості двох доз вкололи мишам і щурам. В ході експериментів, що тривали 4 місяці (120 днів) після вакцинації, фахівці мишей заражали легеневою чумою. Щеплення спрацювало — залежно від конкретних дій вижило 80-100% особин. У своїй статті дослідники підкреслили, що всі три вакцини стимулювали імунну відповідь організму у тварин і захистили їх від зараження.

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Вакцин проти легеневої чуми, схвалених FDA, на даний момент не існує. Раніше була розроблена вакцина, яка захищала від бубонної чуми, однак виробник припинив її випуск. Зараз чума виліковна, якщо почати курс антибіотиків незабаром після зараження, проте вчені відзначили, що через небезпеку захворювання, а також того, що штами чуми можуть бути використані як біологічна зброя, оптимальною стратегією є вакцинація.

У найближчому майбутньому співробітники Техаського університету планують перейти до наступного етапу тестування — на мавпах.